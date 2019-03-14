Столична влада підготувала нові правила розміщення МАФів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Влада Києва підготувала нові правила розміщення МАФів у столиці, що дозволить зменшити їх кількість на близько 70%. Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник мера Києва, народний депутат України Дмитро Білоцерківець, передає УНН.
"Сьогодні Київрада може розглянути нові правила розміщення МАФів. Це рішення дозволить нам прибрати близько 70% МАФів у столиці, починаючи з цього року і закінчуючи не пізніше 2024-го", - написав радник.
За його словами, МАФи, які залишаться, будуть виставлятися на торги на майданчику публічних закупівель Prozorro.
"Таким чином буде втілено некорумпований принцип - принцип чистої монетизації, коли право та дозвільні документи на розміщення МАФів отримує той, хто більше заплатить в бюджет. Ніяких прав підприємців таким рішенням столична влада не порушує", - зазначив Білоцерківець.
Він нагадав, що у 2014 році були прийняті компромісні правила щодо кіосків.
"Тоді для стабілізації ситуації в Києві та на фоні політичних реалій місто надало право МАФам, які до квітня 2013 року стояли законно, отримати документи на 5 років. Їх отримували з 2014 року по 2018 рік", - зазначив Білоцерківець.
Зараз, за його словами, поступово дія цих документів закінчується в окремих районах.
"Так, першими районами, де остаточно буде наведений лад по критеріях, які описав вище, стануть - Оболонский, Святошинський та Дніпровський райони. З 2021 року - Печерский. Інші - не пізніше 2022-2023-2024 років. Але щоб це зробити, потрібні голоси депутатів Київради", - додав він.
Нагадаємо, біля Андріївської церкви в столиці демонтували МАФи.