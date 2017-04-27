Столична прокуратура затримала на хабарі голову комісії Київоблради
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прокуратура Києва затримала на хабарництві голову постійної комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій Київської обласної ради, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
За інформацією прокуратури, затриманий депутат вимагав від директора одного з підприємств Київської області 10 тис. доларів США за погодження очолюваною ним комісією проекту рішення Київської обласної ради щодо надання підприємству спеціального дозволу на користування надрами, а також за вжиття усіх залежних від нього заходів щодо прийняття цього рішення на сесії Київської обласної ради.
“Зловмисника затримано після отримання ним другої частини неправомірної вигоди у сумі 6000 доларів США та прийняття Київською обласною радою рішення про погодження клопотання суб’єкта підприємницької діяльності щодо надання спеціального дозволу на користування надрами”, — зазначили у прес-службі.
Також, за повідомленням прокуратури, зараз у приміщенні Київської обласної ради та за місцем проживання фігуранта проводяться обшуки.
Як повідомляв УНН, директора одного з вишів у столиці затримали під час отримання хабаря у 5 тис. долл. США.