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Столична прокуратура затримала на хабарі голову комісії Київоблради

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Прокуратура Києва затримала на хабарництві голову постійної комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій Київської обласної ради, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Столична прокуратура затримала на хабарі голову комісії Київоблради

За інформацією прокуратури, затриманий депутат вимагав від директора одного з підприємств Київської області 10 тис. доларів США за погодження очолюваною ним комісією проекту рішення Київської обласної ради щодо надання підприємству спеціального дозволу на користування надрами, а також за вжиття усіх залежних від нього заходів щодо прийняття цього рішення на сесії Київської обласної ради.

“Зловмисника затримано після отримання ним другої частини неправомірної вигоди у сумі 6000 доларів США та прийняття Київською обласною радою рішення про погодження клопотання суб’єкта підприємницької діяльності щодо надання спеціального дозволу на користування надрами”, — зазначили у прес-службі.

Також, за повідомленням прокуратури, зараз у приміщенні Київської обласної ради та за місцем проживання фігуранта проводяться обшуки.

Як повідомляв УНН, директора одного з вишів у столиці затримали під час отримання хабаря у 5 тис. долл. США.

Українські Національні Новини

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