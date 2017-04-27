Столичная прокуратура задержала на взятке председателя комиссии Киевоблсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Прокуратура Киева задержала на взяточничестве главу постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций Киевского областного совета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
По информации прокуратуры, задержанный депутат требовал от директора одного из предприятий Киевской области 10 тыс. долларов США по согласованию возглавляемой им комиссией проекта решения Киевского областного совета о предоставлении предприятию специального разрешения на пользование недрами, а также за принятие всех зависящих от него мер по принятию этого решение на сессии Киевского областного совета.
"Злоумышленник задержан после получения им второй части неправомерной выгоды в сумме 6000 долларов США и принятия Киевским областным советом решения о согласовании ходатайства субъекта предпринимательской деятельности по предоставлению специального разрешения на пользование недрами", - отметили в пресс-службе.
Также, по сообщению прокуратуры, сейчас в помещении Киевского областного совета и по месту жительства фигуранта проводятся обыски.
Как сообщал УНН, директора одного из вузов в столице задержали при получении взятки в 5 тыс. долл. США.