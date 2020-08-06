Столична поліція виявила у салоні авто інструменти та речовини для виготовлення наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Столичні патрульні виявили заборонені речовини у салоні авто, пише УНН з посиланням на повідомлення Патрульної поліції столиці у Facebook.
5 серпня патрулюючи у Святошинському районі столиці, поліцейські звернули увагу на автомобіль Mercedes-Benz Vito, припаркований з порушенням правил дорожнього руху. Інспектори відреагували на правопорушення та вирішили поспілкуватися з водієм.
“Останній поводив себе дивно, помітно нервував та весь час намагався пришвидшити завершення розмови, що викликало підозру у поліцейських. Ймовірно, причиною такої поведінки стали заборонені речовини в транспортному засобі. Під час поверхневої перевірки авто, патрульні виявили різні ємності з речовинами, а також 3 скляні колби, гумові та скляні трубки, респіратори та захисні костюми”, — зазначили правоохоронці.
Всі виявлені речовини мали специфічний запах та маркування та, ймовірно, призначені для подальшого виготовлення наркотичних речовин.
Патрульні затримали громадян, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події та надання правової кваліфікації діям затриманих.