Столичная полиция обнаружила в салоне авто инструменты и вещества для изготовления наркотиков

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83690 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102030 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126909 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107459 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127482 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101295 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102119 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104054 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101961 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Столичная полиция обнаружила в салоне авто инструменты и вещества для изготовления наркотиков

Столичная полиция обнаружила в салоне авто инструменты и вещества для изготовления наркотиков

Киев  •  УНН

 • 11737 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Столичные патрульные обнаружили запрещенные вещества в салоне авто, пишет УНН со ссылкой на сообщение Патрульной полиции столицы в Facebook.

5 августа патрулируя в Святошинском районе столицы, полицейские обратили внимание на автомобиль Mercedes-Benz Vito, припаркованный с нарушением правил дорожного движения. Инспекторы отреагировали на правонарушения и решили пообщаться с водителем.

“Последний вел себя странно, заметно нервничал и все время пытался ускорить завершение разговора, что вызвало подозрение у полицейских. Вероятно, причиной такого поведения стали запрещенные вещества в транспортном средстве. Во время поверхностной проверки авто, патрульные обнаружили различные емкости с веществами, а также 3 стеклянные колбы, резиновые и стеклянные трубки, респираторы и защитные костюмы”, — отметили правоохранители.

Все обнаруженные вещества имели специфический запах и маркировки и, вероятно, предназначены для дальнейшего изготовления наркотических веществ.

Патрульные задержали граждан, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанных.

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