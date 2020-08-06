Столичная полиция обнаружила в салоне авто инструменты и вещества для изготовления наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Столичные патрульные обнаружили запрещенные вещества в салоне авто, пишет УНН со ссылкой на сообщение Патрульной полиции столицы в Facebook.
5 августа патрулируя в Святошинском районе столицы, полицейские обратили внимание на автомобиль Mercedes-Benz Vito, припаркованный с нарушением правил дорожного движения. Инспекторы отреагировали на правонарушения и решили пообщаться с водителем.
“Последний вел себя странно, заметно нервничал и все время пытался ускорить завершение разговора, что вызвало подозрение у полицейских. Вероятно, причиной такого поведения стали запрещенные вещества в транспортном средстве. Во время поверхностной проверки авто, патрульные обнаружили различные емкости с веществами, а также 3 стеклянные колбы, резиновые и стеклянные трубки, респираторы и защитные костюмы”, — отметили правоохранители.
Все обнаруженные вещества имели специфический запах и маркировки и, вероятно, предназначены для дальнейшего изготовления наркотических веществ.
Патрульные задержали граждан, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанных.