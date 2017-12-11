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Столична поліція перекрила рух Хрещатиком через Саакашвілі

Столична поліція перекрила рух Хрещатиком через Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Києві поліція перекрила рух вулицею Хрещатик через пішу ходу прихильників екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі центром міста, передає кореспондент УНН.

Так, після звільнення Саакашвілі у залі суду, він та його прихильники вирішили пройти пішою ходою з Печерського райсуду на вул. Хрещатик, 42 до наметового містечка, що розташоване на площі Конституції перед Верховною Радою України.

У зв’язку з тим, що ця хода не була запланована і виникла стихійно, поліції довелося частково перекрити рух вулицею Хрещатик від перетину з вул. Б.Хмельницького.

Раніше Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ. 

Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги. 

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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