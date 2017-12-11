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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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Столичная полиция перекрыла движение по Крещатику из-за Саакашвили

Столичная полиция перекрыла движение по Крещатику из-за Саакашвили

Киев  •  УНН

 • 18410 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киеве полиция перекрыла движение по улице Крещатик из-за шествия сторонников экс-губернатора Одесской области Михаеила Саакашвили центром города, передает корреспондент УНН.

Так, после освобождения Саакашвили в зале суда, он и его сторонники решили пройти пешим ходом из Печерского райсуда на ул. Крещатик, 42 в палаточный городок, расположенный на площади Конституции перед Верховной Радой Украины.

В связи с тем, что это шествие не было запланирована и возникло стихийно, полиции пришлось частично перекрыть движение по улице Крещатик от пересечения с ул. Б.Хмельницкого.

Ранее Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главе Одесской ОГА Саакашвили.

Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

Украинские Национальные Новости

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