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Стокгольмський арбітраж визнав право Польщі вимагати у РФ зниження ціни на газ

Стокгольмський арбітраж визнав право Польщі вимагати у РФ зниження ціни на газ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Арбітражний суд в Стокгольмі виніс рішення щодо можливості вимагати зниження ціни на газ, що поставляється до Польщі за контрактом з російським ПАТ "Газпром", чим задовольнив позов польської компанії PGNiG. Про це в суботу повідомили в прес-службі компанії, передає УНН.

"Арбітражний суд (в Стокгольмі - ред.) задовольнив позов PGNiG і ухвалив в частковому рішенні, що є контрактна умова, що дає право PGNiG вимагати зниження ціни за довгостроковим контрактом, згідно з яким газ поставляється до Польщі російською монополією "Газпром" (так званий "Ямальський контракт")", - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що "Газпром" протягом багатьох років відкидав будь-яку можливість такого перегляду, і в результаті контрактна ціна для PGNiG значно перевищила ціни на західноєвропейських ринках.

Голова правління PGNiG Петро Войняк заявив, що компанія "задоволена ухвалою суду, яка підтверджує право PGNiG вимагати зниження контрактної ціни, і ми очікуємо зниження контрактної ціни до рівня ринкових цін".

Як повідомляв УНН, за рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" у спорі з "Газпромом" домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів від. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

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