Степанов заявив про відсутність підстав зупиняти вакцинацію Covishield: тяжкої “побочки” немає
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про те, що Україна не буде зупиняти вакцинацію препаратом Covishield, передає УНН.
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“Ми на сьогодні зробили 62 тисячі щеплень. На всі 62 тисячі щеплень у нас зафіксовано 362 (випадки - ред.) побічної реакції, це легкі реакції і тільки дві з них, які потребували догляду медичних працівників нетривалий час. Жодних тромбозів у нас зафіксовано не було”, — сказав він.
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Степанов додає, що жодна країна не буде відмовлятися від вакцинації, тому що користь від вакцини значно вища ніж побічні ефекти.
“Щодо провідних країн світу, наприклад, британський регулятор, який є найбільш жорстким регулятором в світі, вже чітко заявив, що вони не збираються призупиняти вакцинацію вакциною AstraZeneca, що немає жодного підтвердження і зв’язку між вакцинацією та відповідно тромбозом. Так само заявила і Канада, мені здається, що так само заявлять і Європейські країни найближчим часом”, — прокоментував міністр.
І якщо говорити про користь і ризик, то користь від вакцинації набагато перевищує будь-які реакції і побічні ефекти, які на сьогоднішній день фіксуються, вказує він.
Нагадаємо
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне. Вакциною Covishield зробив щеплення міністр Степанов собі та своїм батькам.
Станом на 16 березня в черзі на вакцинацію майже 270 тис. українців.