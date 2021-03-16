Степанов заявил об отсутствии оснований останавливать вакцинацию Covishield: тяжелой "побочки" нет

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"Мы сегодня сделали 62 тыс. прививок. На все 62 тыс. прививок у нас зафиксировано 362 (случая - ред.) побочной реакции, это легкие реакции и только две из них, которые требовали ухода медицинских работников непродолжительное время. Никаких тромбозов у нас зафиксировано не было", - сказал он.

Детали

Степанов добавляет, что ни одна страна не будет отказываться от вакцинации, так как польза от вакцины значительно выше, чем побочные эффекты.

"Относительно ведущих стран мира, например, британский регулятор, который является наиболее жестким регулятором в мире, уже четко заявил, что они не собираются приостанавливать вакцинацию вакциной AstraZeneca, что нет никакого подтверждения и связи между вакцинацией и соответственно тромбозом. Так же заявила и Канада, мне кажется, что так же заявят и Европейские страны в ближайшее время", - прокомментировал министр.

И если говорить о пользе и риске, то польза от вакцинации намного превышает любые реакции и побочные эффекты, которые на сегодняшний день фиксируются, указывает он.

Напомним

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. Вакциной Covishield сделал прививку министр Степанов себе и своим родителям.

По состоянию на 16 марта в очереди на вакцинацию почти 270 тыс. украинцев.