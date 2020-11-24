МОЗ закликало нардепів прийняти бюджет з "адекватним фінансуванням медицини"

"Ми дуже розраховуємо на наших депутатів Верховної Ради, які представляють різні фракції, ви дуже часто і зараз говорите на всіх ефірах як ви опікуєтесь нашою медициною. Ви бачите, у якому стані вона знаходиться. Ми відверто вам про це розповідаємо, і ми дуже розраховуємо, що та ваша стурбованість щодо стану медицини - вона виразиться в одній конкретній справі – прийнятті бюджету на наступний 2021 рік, які кошти будуть закладені на медицину, чи в змозі ми будемо її повністю реанімувати. Хочу ще раз наголосити, що МОЗ зробило всі розрахунки, подало всі бюджетні запити, ми доводимо ці цифри до народних депутатів, ми доводимо ці цифри до різних комітетів, що стоїть за цими цифрами…Розраховуємо на прийняття адекватного бюджету фінансування на українську медицину", - зазначив він.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у Держбюджеті на 2021 рік, який був ухвалений у першому читанні, закладено недостатньо коштів на медицину.

Так, парламентарі ухвалили проект постанови №4000-П, що означає ухвалення у першому читанні законопроекту про Державний бюджет на 2021 рік.

У ньому на охорону здоров’я закладено 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн для проведення вакцинації населення від коронавірусу.

Також нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що якщо не збільшити фінансування медицини у бюджеті на наступний рік, буде колапс.

Зазначимо, що Степанов представив план дій МОЗ щодо видатків на 2021 рік, у якому на потреби первинної медичної допомоги відведено 23,5 млрд гривень, а на потреби вторинної і третинної медичної допомоги - близько 160 млрд гривень.

Також нагадаємо, у Раді заявили, що реальна дата ухвалення Бюджету на 2021 рік - 3 грудня.