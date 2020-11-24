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Минздрав призвал нардепов принять бюджет с "адекватным финансированием медицины"

Минздрав призвал нардепов принять бюджет с "адекватным финансированием медицины"

Киев  •  УНН

 • 13837 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал народных депутатов всех фракций принять бюджет на 2021 год с "адекватным финансированием медицины". Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Мы очень рассчитываем на наших депутатов Верховной Рады, представляющих различные фракции, вы очень часто и сейчас говорите на всех эфирах как вы заботитесь нашей медициной. Вы видите, в каком состоянии она находится. Мы откровенно вам об этом рассказываем, и мы очень рассчитываем, что и ваша обеспокоенность относительно состояния медицины - она выразится в одном конкретном деле - принятии бюджета на следующий 2021 год, какие средства будут заложены на медицину, в состоянии ли мы будем ее полностью реанимировать. Хочу еще раз подчеркнуть, что Минздрав сделал все расчеты, подало все бюджетные запросы, мы доводим эти цифры к народным депутатам, мы доводим эти цифры к народным депутатам, что стоит за этими цифрами... Рассчитываем на принятие адекватного бюджета финансирования на украинскую медицину", - отметил он.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Госбюджете на 2021 год, который был принят в первом чтении, заложено недостаточно средств на медицину.

Так, парламентарии приняли проект постановления №4000-П, что означает принятие в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2021 год.

В нем на здравоохранение заложено 156,2 млрд грн, из них 2,6 млрд грн для проведения вакцинации населения от коронавируса.

Также напомним, народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что если не увеличить финансирование медицины в бюджете на следующий год, будет коллапс.

Отметим, что Степанов представил план действий Минздрава по расходам на 2021 год, в котором на нужды первичной медицинской помощи отведено 23,5 млрд гривен, а на нужды вторичной и третичной медицинской помощи - около 160 млрд гривен.

Также напомним, в Раде заявили, что реальная дата принятия бюджета на 2021 год - 3 декабря.

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