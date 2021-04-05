Степанов спрогнозував розвиток третьої хвилі COVID-19 в Україні

ukru
19:01 • 23710 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 16629 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 80693 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 49235 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 88424 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 114711 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144001 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 183817 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 309172 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192723 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 125584 перегляди
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 100270 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 94209 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 100531 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 91100 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 49716 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 309167 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 243927 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 337682 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 331219 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 61370 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109414 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110274 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107278 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120654 перегляди
Актуальне
Степанов спрогнозував розвиток третьої хвилі COVID-19 в Україні

Степанов спрогнозував розвиток третьої хвилі COVID-19 в Україні

Київ • УНН

 • 15393 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу Україна 24 зробив прогноз щодо подальшого розвитку третьої хвилі пандемії COVID-19 в Україні, повідомляє УНН.

Деталі

"Думаю, що буде зростати. Як я і говорив – по наших прогнозах ще близько 2 тижнів ми можемо зростати: і за кількістю хворих, і за кількістю госпіталізованих. Це відбувається за рахунок певних областей і регіонів. Нас чекає достатньо напружена ситуація з третьою хвилею на COVID-19. Це може бути близько 25 тисяч на добу", - розповів Степанов.

Очільник МОЗ також зазначив, що погіршення ситуації пов'язане, перш за все, з тим, що багато людей порушують карантинні обмеження.

"Є багато факторів. Ті ж самі наші правила, які встановлені щодо карантинних обмежень, – вони не виконуються на 100%, і вони впливають на кількість хворих. І для нас дуже важливе безумовне дотримання всіх карантинних обмежень, які є", - наголосив він.

Доповнення

За інформацією МОЗ, найвищий показник COVID-госпіталізацій у Хмельницькій (128,1, більше, ніж напередодні), Житомирській (115,5, менше, ніж напередодні) областях та у Києві (114,4, більше, ніж напередодні). 

Додамо, перевищення показника рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, за визначенням уряду, свідчить про погіршення епідситуації у регіоні і є одним із критеріїв для встановлення "помаранчевого" або "червоного" рівня епіднебезпеки щодо поширення COVID-19 у регіоні.

Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 3 квітня, зважаючи на показники, виглядає так:

“жовта” — один регіон: Херсонська область.

“помаранчева” — 13 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівенська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

“червона” — 11 регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79