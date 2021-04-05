Степанов спрогнозував розвиток третьої хвилі COVID-19 в Україні

Деталі

"Думаю, що буде зростати. Як я і говорив – по наших прогнозах ще близько 2 тижнів ми можемо зростати: і за кількістю хворих, і за кількістю госпіталізованих. Це відбувається за рахунок певних областей і регіонів. Нас чекає достатньо напружена ситуація з третьою хвилею на COVID-19. Це може бути близько 25 тисяч на добу", - розповів Степанов.

Очільник МОЗ також зазначив, що погіршення ситуації пов'язане, перш за все, з тим, що багато людей порушують карантинні обмеження.

"Є багато факторів. Ті ж самі наші правила, які встановлені щодо карантинних обмежень, – вони не виконуються на 100%, і вони впливають на кількість хворих. І для нас дуже важливе безумовне дотримання всіх карантинних обмежень, які є", - наголосив він.

Доповнення

За інформацією МОЗ, найвищий показник COVID-госпіталізацій у Хмельницькій (128,1, більше, ніж напередодні), Житомирській (115,5, менше, ніж напередодні) областях та у Києві (114,4, більше, ніж напередодні).

Додамо, перевищення показника рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, за визначенням уряду, свідчить про погіршення епідситуації у регіоні і є одним із критеріїв для встановлення "помаранчевого" або "червоного" рівня епіднебезпеки щодо поширення COVID-19 у регіоні.

Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 3 квітня, зважаючи на показники, виглядає так:

“жовта” — один регіон: Херсонська область.

“помаранчева” — 13 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівенська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.

“червона” — 11 регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.