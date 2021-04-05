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Степанов спрогнозировал развитие третьей волны COVID-19 в Украине

Степанов спрогнозировал развитие третьей волны COVID-19 в Украине

Киев  •  УНН

 • 15381 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24 сделал прогноз по дальнейшему развитию третьей волны пандемии COVID-19 в Украине, сообщает УНН.

Детали

"Думаю, что будет расти. Как я и говорил - по нашим прогнозам еще около 2 недель мы можем расти: и по количеству больных, и по количеству госпитализированных. Это происходит за счет определенных областей и регионов. Нас ждет достаточно напряженная ситуация с третьей волной на COVID-19. Это может быть около 25 тысяч за сутки", - рассказал Степанов.

Глава Минздрава также отметил, что ухудшение ситуации связано, прежде всего, с тем, что многие люди нарушают карантинные ограничения.

"Есть много факторов. Те же наши правила, установленные относительно карантина, - не выполняются на 100%, и они влияют на количество больных. И для нас очень важно безусловное соблюдение всех карантинных ограничений, которые есть", - подчеркнул он.

Дополнение

По информации Минздрава, самый высокий показатель COVID-госпитализаций в Хмельницкой (128,1, больше, чем накануне), Житомирской (115,5, меньше, чем накануне) областях и в Киеве (114,4, больше, чем накануне).

Добавим, превышение показателя уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, по определению правительства, свидетельствует об ухудшении эпидситуации в регионе и является одним из критериев для установления "оранжевого" или "красного" уровня эпидопасности по распространению COVID-19 в регионе.

Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 3 апреля, глядя на показатели, выглядит так:

"Желтая" - один регион: Херсонская область.

"Оранжевая" - 13 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

"Красная" - 11 регионов: город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

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