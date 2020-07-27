Степанов розповів про дослідження мутацій коронавірусу

"За мутаціями вірусу слідкують провідні науковці світу. Є відповідні дані щодо його (вірусу – ред.) мутації, з одного боку, з іншого – немає підтвердження, що змінюється вірулентність (ступінь хвороботворності – ред.), тобто що він стає більш вразливим… В той же час, на що впливають ці мутації? Вони впливають у тому числі на безпосередньо виготовлення вакцини і потім ефективності цієї вакцини. Але у світі наукові дослідження щодо мутацій дійсно є", - сказав Степанов.

Він не уточнив, чи проводяться такі дослідження в Україні.

Як повідомлялося в УНН, американські молекулярні біологи з’ясували, що найпоширеніша мутація у геномі SARS-CoV-2, характерна більш ніж для половини вивчених штамів вірусу, покращує його здатність проникати у клітини від 2,5 до 8 разів.