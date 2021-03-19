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Степанов про причину спалаху COVID-19: значно заразніший британський штам коронавірусу

Степанов про причину спалаху COVID-19: значно заразніший британський штам коронавірусу

Київ • УНН

 • 14018 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у ефірі “Свободи слова Савіка Шустера” розповів про те, що у МОЗ прогнозували спалах COVID-19 у березні через циркуляцію мутованих більш заразних штамів коронавірусу, зокрема — британського, передає УНН.

Цитата

“Ми прогнозували зростання хвилі хворих на COVID-19 як наслідок від кількості госпіталізованих. Прогнозували саме на березень. Окрім того, у зв’язку з появою британського штаму. Окрім реєстрації в Івано-Франківській області, сьогодні прийшли дані від нашого інституту епідеміології — він зареєстрований у Києві, Дніпрі та Харкові. Тобто британський штам по всій країні”, — зазначив міністр.

Деталі

Степанов також наголосив, що британський штам коронавірусу значно заразніший за інші мутації.

“Він утричі заразніший, тож попереду на нас чекає напружена ситуація щодо захворюваності на COVID-19. І тут важливо бути максимально зібраними з точки зору протистояння хворобі”, — зауважив він.

Зазначимо, що у десяти регіонах України станом на 19 березня, як і напередодні, перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. З “помаранчевої” зони у “червону” зону за епідситуацією з поширенням коронавірусу за добу перемістився Київ.

Нагадаємо, з 26 лютого на Івано-Франківщині, з 1 березня на території Чернівецької області, з 3 березня на території Житомирської області, а з 8 березня на території Закарпатської області запроваджено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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