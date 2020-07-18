Степанов готує подання щодо кадрових рішень на Львівщині після перевірки МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Перевірка Львівської області показала, що у регіоні не виправили зауважень, наданих МОЗ, тому в міністерстві готують подання щодо кадрових рішень в області. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Я відвідував Львівську область, в нас була жорстка конструктивна розмова по всіх проблемних питаннях, були поставлені конкретні зауваження щодо виправлення ситуації. Дав відповідний термін. По закінченню цього терміну, пройшов місяць, мною була відправлена відповідна комісія МОЗ”, - сказав Степанов.
За його словами, комісія надала результати перевірки, які показали, що в області не виправили зауваження, які були їм надані.
“Зараз готується відповідне подання щодо прийняття кадрових рішень у Львівській області. Тому можу сказати, що багато чого просто не було виправлено, не звернули навіть уваги на виправлення цих ситуацій. Тому буде зроблене відповідне подання щодо звільнення тих чи інших людей керівництвом Львівської ОДА”, – підсумував Степанов.
Нагадаємо, раніше Степанов розповів, що на Львівщині дуже повільно проходить епідеміологічне дослідження щодо хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, допущено значне збільшення черги на тестування та люди не дотримуються карантинних правил.