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Стефанішина: 2022 рік може стати переломним у напрямку євроінтеграції України

Стефанішина: 2022 рік може стати переломним у напрямку євроінтеграції України

Київ • УНН

 • 15885 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Наступний 2022 рік може стати переломним на євроінтеграційному шляху України, адже саме у цей рік ЄС переглядатиме політику сусідства у нашому регіоні. Однак, державі необхідно проробити велику роботу щодо досягнення економічних параметрів інтеграції України з Європейським Союзом. Про це на онлайн-брифінгу заявила віце-прем’єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає УНН.

Цитата: 

“Щодо (вступу до – ред.) Європейського союзу, я вважаю, що це дуже довготривалий процес, тому що на сьогодні ми ще не в тій ситуації, коли ми можемо сказати, що рішення про членство в ЄС лежить виключно у політичній площині. Навіть якщо воно буде ухвалене, ми маємо ще всередині країни проробити велику роботу щодо досягнення економічних параметрів інтеграції України з Європейським Союзом. Але я думаю, що 2022 рік може стати переломним у цьому напрямку, оскільки Європейський союз буде переглядати політику сусідства для нашого регіону”, - сказала віце-прем’єр.

Деталі

Зі слів Стефанішиної, враховуючи ті заяви і звернення, які публічно транслюються Україною, Грузією і Молдовою, а також прогреси і амбіції України в рамках виконання угоди про асоціацію – матимуть вплив на перегляд політики сусідства, “особливо враховуючи останні політичні події в деяких країнах Східного Партнерства”.

Що було раніше

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів німецькій газеті "Handelsblatt" в інтерв’ю, оприлюдненому цього тижня, що на шляху України до вступу до Європейського Союзу є дві перепони, одна з яких це скептичне ставлення деяких країн-учасниць до подальшого розширення ЄС.

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