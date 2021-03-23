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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 42838 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 61038 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Стефанишина: 2022 год может стать переломным в направлении евроинтеграции Украины

Стефанишина: 2022 год может стать переломным в направлении евроинтеграции Украины

Киев  •  УНН

 • 15880 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Следующий 2022 год может стать переломным на евроинтеграционном пути Украины, ведь именно в этот год ЕС будет пересматривать политику соседства в нашем регионе. Однако, государству необходимо проделать большую работу по достижению экономических параметров интеграции Украины с Европейским Союзом. Об этом на онлайн-брифинге заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает УНН.

Цитата:

"Относительно (вступления в - ред.) Европейский союз, я считаю, что это очень длительный процесс, потому что сегодня мы еще не в той ситуации, когда мы можем сказать, что решение о членстве в ЕС лежит исключительно в политической плоскости. Даже если оно будет принято, мы еще внутри страны должны проделать большую работу по достижению экономических параметров интеграции Украины с Европейским Союзом. Но я думаю, что 2022 год может стать переломным в этом направлении, поскольку Европейский союз будет пересматривать политику соседства для нашего региона", - сказала вице-премьер.

Детали

По словам Стефанишиной, учитывая те заявления и обращения, которые публично транслируются Украиной, Грузией и Молдовой, а также прогрессирование и амбиции Украины в рамках выполнения соглашения об ассоциации - будут иметь влияние на пересмотр политики соседства, "особенно учитывая последние политические события в некоторых странах Восточного партнерства".

Что было раньше

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал немецкой газете "Handelsblatt" в интервью, опубликованном на этой неделе, что на пути Украины к вступлению в Европейский Союз есть две преграды, одна из которых это скептическое отношение некоторых стран-участниц к дальнейшему расширению ЕС.

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