Шмигаль назвав дві перешкоди на шляху України до Євросоюзу

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"Є дві причини, чому ми досі не в ЄС. Ми все ще працюємо над європейськими стандартами, але ми впевнені, що досягнемо значного прогресу, не в останню чергу завдяки діджиталізації. По-друге, в ЄС також є країни, які скептично ставляться до подальшого розширення ЄС", - розповів Шмигаль.

Деталі

Прем’єр-міністр не став коментувати наростання євроскептицизму в Польщі та Угорщині.

"Я не хочу втручатися у внутрішньополітичні дискусії цих країн. Я можу лише говорити про свою країну та Вас запевнити, що велика більшість українців захоплюються Європою. Вони ототожнюють себе з європейцями. Це є моїм ключовим меседжем", - сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що Україна хоче у проміжку від 5 до 10 років стати членом ЄС.

"Нашим бажанням є у проміжку від 5 до 10 років стати членом ЄС. Це звісно залежить не лише від нас, а від 27 інших країн. Те саме стосується й НАТО. Україна прагне отримати членство у Північноатлантичному альянсі. Ми вже дуже тісно співпрацюємо з НАТО. Високим свідченням цього стали заяви генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, що "двері НАТО є відчиненими для України", - розповів Шмигаль.

Доповнення

Президенти України та Литви Володимир Зеленський та Гітанас Наусєда підписали спільну декларацію щодо підтримки європейської перспективи України.



