Стефанчук запропонував заборонити рекламу на дорогах

“Для зменшення аварійності на автомобільних дорогах України сьогодні разом із колегами зареєстрував законопроект “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони розміщення реклами на автошляхах”... Проектом закону пропонується встановити заборону розташовувати засоби зовнішньої реклами на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах”, - написав Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що зокрема законопроектом пропонується заборонити рекламу:

- на пішохідних доріжках та алеях;

- на велосипедних доріжках;

- у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та на відстані менш ніж 10 метрів від краю такої смуги;

- у межах смуги відведення вулиць і доріг населених пунктів та на відстані менш ніж 5 метрів від краю такої смуги;

- над проїзною частиною автомобільних доріг;

- на відстані менш ніж 50 метрів від місця перехрещення дороги із залізничними коліями.

“Ухвалення запропонованих законопроектом змін сприятиме підвищенню рівня безпеки людей, які користуються транспортними засобами чи беруть участь у дорожньому русі; утвердженню й забезпеченню прав і свобод людини; зменшенню кількості ДТП на автомобільних дорогах України”, - додав Стефанчук.

За його словами, реклама на дорогах відвертає увагу водіїв, перешкоджає оцінці дорожньо-транспортної ситуації, що особливо погіршується через їхнє яскраве освітлення в темну пору доби.

“До речі, Україна є одним із лідерів серед країн ЄС за питомими показниками аварійності та наслідків ДТП. Лише впродовж 2019 року скоєно 160 675 ДТП, у яких загинуло 3 454 людини, ще 32 736 осіб травмовано. ДТП в Україні є першою за поширеністю причиною смерті молоді віком 15–24 роки та другою за поширеністю причиною смерті дітей віком 5–14 років”, - додав чиновник.

Нагадаємо, за 11 місяців цього року в Україні трапилося понад 4 тисячі ДТП та загинуло близько сотні людей через п’яне водіння.