У ставку на Кіровоградщині знайшли тіло чоловіка без обох ніг
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Вчора на території села Первозванівка, що у передмісті Кропивницького, виявили понівечене тіло чоловіка. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник ГУНП в області Сергій Кондрашенко, передає УНН.
Згідно з інформацією, працівники карного розшуку обласного главку разом з колегами із Кіровоградського районного відділення поліції встановили та затримали двох громадян, причетних до вбивства 46-річного чоловіка, тіло якого було виявили вчора.
Подія отримала значний резонанс через те, що у небіжчика були відсутні нижні кінцівки. Як з’ясувалося, при житті потерпілому ампутували одну ногу медичні працівники, іншу відтяли вже після смерті особи, які позбавили його життя.
Обидва підозрювані виявилися односельцями померлого, які нанесли йому несумісні з життям тяжкі тілесні ушкодження, а тіло викинули в ополонку місцевого ставку. Двох осіб затримали та взяли під варту. Тепер їм обом загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, або ж довічне ув’язнення.
Нагадаємо, тіло рибалки, який зник у кінці березня, знайшли у рибацьких сітях в Одеській області.