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В пруду в Кировоградской области нашли тело мужчины без обеих ног

Киев • УНН

 • 15848 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Вчера на территории села Первозвановка в пригороде Кропивницкого обнаружили изувеченное тело мужчины. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель ГУНП в области Сергей Кондрашенко, передает УНН.

В пруду в Кировоградской области нашли тело мужчины без обеих ног

Согласно информации, сотрудники уголовного розыска областного главка вместе с коллегами из Кировоградского районного отделения полиции установили и задержали двух граждан, причастных к убийству 46-летнего мужчины, тело которого было обнаружили вчера.

Событие получило большой резонанс из-за того, что у покойника отсутствовали нижние конечности. Как выяснилось, при жизни пострадавшему ампутировали одну ногу медицинские работники, другую отрезали уже после смерти лица, которые лишили его жизни.

Оба подозреваемых оказались односельчанами умершего, которые нанесли ему несовместимые с жизнью тяжкие телесные повреждения, а тело выбросили в прорубь местного пруда. Двух человек задержали и взяли под стражу. Теперь им обоим грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, тело рыбака, пропавшего в конце марта, нашли в рыбацких сетях в Одесской области.

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