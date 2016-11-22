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Став відомим список гравців-претендентів до символічної збірної року УЄФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. УЄФА на офіційному сайті запустив голосування, за допомогою якого визначиться склад символічної Команди року, повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.

Став відомим список гравців-претендентів до символічної збірної року УЄФА

В число номінантів увійшли 4 голкіпера, 12 захисників, 12 півзахисників і 12 нападників. До вашої уваги повний перелік претендентів:

Воротарі: Джанлуїджі Буффон (“Ювентус”), Руй Патрісіу (“Спортінг”), Ян Облак (“Атлетико”), Кейлор Навас (“Реал”)
Захисники: Херард Піке (“Барселона”), Джошуа Кімміх (“Баварія”), Тобі Алдервейрелд (“Тоттенхем”), Серхіо Рамос (“Реал”), Рафаель Геррейро (“Боруссія” Д), Леонардо Бонуччі (“Ювентус”), Лоран Косельні (“Арсенал”), Дієго Годін (“Атлетико”), Пепе (“Реал”), Хуанфран (“Атлетико”), Даніель Карвахаль (“Реал”), Жером Боатенг (“Баварія”).

Півзахисники: Дімітрі Пайєт (“Вест Хем Юнайетд”), Яннік Феррейра-Карраско (“Атлетико”), Поль Погба (“Манчестер Юнайтед”), Ріяд Марез (“Лестер Сіті”), Кевін Де Брюйне (“Манчестер Сіті”), Джо Аллен (“Сток Сіті”), Лука Модрич (“Реал”), Аарон Ремсі (“Арсенал”), Тоні Кроос (“Реал”), Андрес Іньєста (“Барселона”), Н’Голо Канте (“Челсі”), Гжегож Криховяк (“ПСЖ”)

Нападники: Ліонель Мессі (“Барселона”), Луїс Суарес (“Барселона”), Кріштіану Роналду (“Реал”), Роберт Левандовськи (“Баварія”), Златан Ібрагімович (“Манчестер Юнайтед”), Гонсало Ігуаїн (“Ювентус”), Антуан Грізманн (“Атлетико”), П’єр-Емерік Обамейянг (“Боруссія”), Неймар (“Барселона”), Гарет Бейл (“Реал”), Алексіс Санчес (“Арсенал”), Серхіо Агуеро (“Манчестер Сіті”).

Нагадаємо, що остаточний склад команди оголосять 5 січня 2017 року.

 

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