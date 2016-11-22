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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Стал известен список игроков-претендентов в символическую сборную года УЕФА

Киев • УНН

 • 8257 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. УЕФА на официальном сайте запустил голосование, с помощью которого определится состав символической Команды года, сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.

Стал известен список игроков-претендентов в символическую сборную года УЕФА

В число номинантов вошли 4 голкипера, 12 защитников, 12 полузащитников и 12 нападающих. Вашему вниманию полный перечень претендентов:

Вратари: Джанлуиджи Буффон ( "Ювентус"), Руй Патрисиу ( "Спортинг"), Ян Облак ( "Атлетико"), Навас ( "Реал")
Защитники: Жерар Пике ( "Барселона"), Джошуа Киммо ( "Бавария"), Тоби Алдервейрелд ( "Тоттенхэм"), Серхио Рамос ( "Реал"), Рафаэль Геррейро ( "Боруссия" Д), Бонуччи ( "Ювентус") , Косельни ( "Арсенал"), Диего Годин ( "Атлетико"), Пепе ( "Реал"), Хуанфран ( "Атлетико"), Даниэль Карвахаль ( "Реал"), Боатенг ( "Бавария").

Полузащитники: Димитри Пайет ( "Вест Хэм Юнайетд"), Янник Феррейра-Карраско ( "Атлетико"), Погба ( "Манчестер Юнайтед"), Рияд Марез ( "Лестер Сити"), Кевин Де Брюйне ( "Манчестер Сити"), Джо Аллен ( "Сток Сити"), Лука Модрич ( "Реал"), Аарон Рэмси ( "Арсенал"), Тони Кроос ( "Реал"), Андрес Иньеста ( "Барселона"), Н'голо Канте ( "Челси") , Гжегож Криховяк ( "ПСЖ")

Нападающие: Лионель Месси ( "Барселона"), Луис Суарес ( "Барселона"), Криштиану Роналду ( "Реал"), Роберт Левандовски ( "Бавария"), Златан Ибрагимович ( "Манчестер Юнайтед"), Гонсало Игуаин ( "Ювентус") , Гризманн ( "Атлетико"), Пьер-Эмерик Обамейянг ( "Боруссия"), Неймар ( "Барселона"), Гарет Бейл ( "Реал"), Алексис Санчес ( "Арсенал"), Серхио Агуэро ( "Манчестер Сити »).

Напомним, что окончательный состав команды будет объявлен 5 января 2017.

 

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