Став відомим повний список претендентів на нагороду "Золотий м'яч-2016"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Видання France Football оголосив 2-й та 3-й десятки кращих футболістів 2016 року, котрі змагатимуться за престижну нагороду "Золотий м’яч-2016". Всього на трофей претендуватиме 30 гравців, передає УНН з посиланням на сайт видання.
Повний список претендентів виглядає так:
Златан Ібрагімович ("Манчестер Юнайтед", національність Швеція), Андрес Іньєста ("Барселона", Іспанія), Коке ("Атлетіко", Іспанія), Тоні Кроос ("Реал", Німеччина), Роберт Левандовськи ("Баварія", Польща), Уго Льоріс ("Тоттенхем", Франція), Ріяд Марез ("Лестер", Алжир), Ліонель Мессі ("Барселона", Аргентина), Лука Модріч ("Реал", Хорватія), Томас Мюллер ("Баварія", Німеччина), Мануель Нойер ("Баварія", Німеччина), Неймар ("Барселона", Бразилія), Дімітрі Пайє ("Вест Хем", Франція), Пепе ("Реал", Португалія), Поль Погба ("МЮ", Франція), Руй Патрісіу ("Спортінг", Португалія), Серхіо Рамос ("Реал", Іспанія), Луїс Суарес ("Барселона", Уругвай), Джеймі Варді ("Лестер", Англія), Артуро Відаль ("Баварія", Чилі).
Як повідомляв УНН, раніше визначилась перша десятка претендентів на приз.