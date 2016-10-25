Стал известен полный список претендентов на награду "Золотой мяч-2016"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Издание France Football объявило 2-ю и 3-ю десятку лучших футболистов 2016 года, которые будут бороться за престижную награду "Золотой мяч-2016". Всего на трофей будут претендовать 30 игроков, передает УНН со ссылкой на сайт издания.
Полный список претендентов выглядит так:
Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед", национальность Швеция), Андрес Иньеста ("Барселона", Испания), Коке ("Атлетико", Испания), Тони Кроос ("Реал", Германия), Роберт Левандовски ("Бавария", Польша) Уго Льорис ("Тоттенхэм", Франция), Рияд Марез ("Лестер", Алжир), Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Лука Модрич ("Реал", Хорватия), Томас Мюллер ("Бавария", Германия), Нойер ("Бавария", Германия), Неймар ("Барселона", Бразилия), Димитри Пайе ("Вест Хэм", Франция), Пепе ("Реал", Португалия), Погба ("МЮ", Франция), Патрисиу ("Спортинг", Португалия), Серхио Рамос ("Реал", Испания), Луис Суарес ("Барселона", Уругвай), Джейми Варди ("Лестер", Англия), Артуро Видаль ("Бавария", Чили).
Как сообщал УНН, ранее определилась первая десятка претендентов на приз.