Стал известен полный список претендентов на награду "Золотой мяч-2016"

КИЕВ. 25 октября. УНН. Издание France Football объявило 2-ю и 3-ю десятку лучших футболистов 2016 года, которые будут бороться за престижную награду "Золотой мяч-2016". Всего на трофей будут претендовать 30 игроков, передает УНН со ссылкой на сайт издания.