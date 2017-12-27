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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Став відомим перший півфіналіст Кубку Італії з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Римське “Лаціо” на домашньому стадіоні вийшов переможцем із зустрічі 1/4 фіналу Кубку Італії з футболу проти “Фіорентини”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Став відомим перший півфіналіст Кубку Італії з футболу

Єдине взяття воріт у протистоянні сталося вже у дебюті гри. На 6 хвилині боснієць Сенад Луліч став автором переможного голу.

Майбутній суперник римлян визначиться у міланському дербі між “Інтером” та “Міланом”.

Зауважимо, що в інших парах 1/4 фіналу зустрінуться “Наполі” з “Аталантою” і “Ювентус” проти “Торіно”.

Нагадаємо, що чинним володарем трофею є “Ювентус”, який має вже три поспіль завойованих титулів.

Як повідомляв УНН, “Лаціо” завдяки дублю Іммобіле виграли у чинного чемпіона країни.

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