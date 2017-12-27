Став відомим перший півфіналіст Кубку Італії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Римське “Лаціо” на домашньому стадіоні вийшов переможцем із зустрічі 1/4 фіналу Кубку Італії з футболу проти “Фіорентини”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Єдине взяття воріт у протистоянні сталося вже у дебюті гри. На 6 хвилині боснієць Сенад Луліч став автором переможного голу.
Майбутній суперник римлян визначиться у міланському дербі між “Інтером” та “Міланом”.
Зауважимо, що в інших парах 1/4 фіналу зустрінуться “Наполі” з “Аталантою” і “Ювентус” проти “Торіно”.
Нагадаємо, що чинним володарем трофею є “Ювентус”, який має вже три поспіль завойованих титулів.
Як повідомляв УНН, “Лаціо” завдяки дублю Іммобіле виграли у чинного чемпіона країни.