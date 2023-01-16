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Статус не російський: українські підрозділи у Соледарі б'ються та завдають втрат окупантам

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Соледар не має російського статусу. Українські підрозділи б'ються, завдають постійну шкоду та втрати окупантам. Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Статус не російський: українські підрозділи у Соледарі б'ються та завдають втрат окупантам

Цитата

“Статус не російський. Там наші підрозділи б’ються, завдають постійну шкоду, постійні втрати ворогу. І намагаються щодоби, це фіксується нашими БПЛА, показати що це місто не здається ворогу. Наші ЗСУ й інші підрозділи оборони роблять все, щоб ворог платив неймовірну ціну за кожен метр за яким він намагається рухатися”, — розповів Череватий.

Деталі

Він зазначив, що головним завданням залишається не дати ворогу системно прорвати українську оборону, вийти в тил, і вийти далі на оперативний простір, щоб рухатися по окупації української землі.

“Друге завдання — вони взаємозв’язані, максимально його знекровлювати, вибивати його особовий склад і техніку. Знищувати його наступальний потенціал. Загалом на Східному фронті протягом цих багатьох місяців — це успішно вдавалося і той галас який вони підняли в районі невеликого тактичного успіху в районі Соледару — це чіткий маркер наскільки вони прагнуть мікро-перемоги, щоб сказати, що ця вся махіна їхня, розхвалена їхня пропаганда, це просто нікчеми напроти наших мужніх воїнів ЗСУ й інших Сил оборони, які в неймовірно важких умовах проявляючи масовий героїзм і мужність знищують ворога в промислових об’ємах. Не дають йому зробити ніякого стратегічного поступу по нашій землі й щодня тим самим наближаючи нашу перемогу”, — розповів Череватий.

Доповнення

Десантно-штурмові війська ЗС України опублікували відео з кадрами захисту Соледара Донецької області. Знищенню російських окупантів передує ретельне планування з урахуванням тактики противника.

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