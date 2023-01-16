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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Статус не русский: украинские подразделения в Соледаре сражаются и наносят урон оккупантам

Киев • УНН

 • 447932 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Соледар не имеет российского статуса. Украинские подразделения сражаются, наносят постоянный урон и потери оккупантам. Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Статус не русский: украинские подразделения в Соледаре сражаются и наносят урон оккупантам

Цитата

«Статус не русский. Там наши подразделения сражаются, наносят постоянный урон, постоянные потери врагу. И пытаются ежесуточно, это фиксируется нашими БПЛА, показать что этот город не сдается врагу. Наши ВСУ и другие подразделения обороны делают все, чтобы враг платил невероятную цену за каждый метр, за которым он пытается двигаться", - рассказал Череватый.

Детали

Он отметил, что главной задачей остается не дать врагу системно прорвать украинскую оборону, выйти в тыл и выйти дальше на оперативное пространство, чтобы двигаться по оккупации украинской земли.

«Вторая задача – они взаимосвязаны, максимально его обескровливать, выбивать его личный состав и технику. Уничтожать его наступательный потенциал. В общем на Восточном фронте в течение этих многих месяцев – это успешно удавалось и той шумихи, которую они подняли в районе небольшого тактического успеха в районе Соледара – это четкий маркер насколько они стремятся к микро-победам, чтобы сказать, что эта вся махина их, расхвалена их пропаганда, это просто ничтожество против наших мужественных воинов ВСУ и других сил обороны, которые в невероятно тяжелых условиях проявляя массовый героизм и мужество уничтожают врага в промышленных объемах. Не дают ему сделать никакого стратегического продвижения по нашей земле и ежедневно тем самым приближая нашу победу», - рассказал Череватый.

Дополнение

Десантно-штурмовые войска ВС Украины опубликовали видео с кадрами защиты Соледара Донецкой области. Уничтожению российских оккупантов предшествует тщательное планирование на основе тактики противника.

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