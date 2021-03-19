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Старший лейтенант, якого піймали на хабарі, намагався втекти на авто і збив поліцейського

Старший лейтенант, якого піймали на хабарі, намагався втекти на авто і збив поліцейського

Київ • УНН

 • 20098 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. У Хмельницькій області старший лейтенант, якого піймали на хабарі в 900 доларів, при затриманні чинив опір. Намагаючись втекти на автомобілі "Volvo", він умисно вчинив наїзд на працівника поліції. Про це пише УНН з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру військової і оборонної сфери Західного округу.

Цитата

"За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону затримано старшого офіцера відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу одного з об’єднаних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Хмельниччини на отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, 18 березня 2021 року офіцер отримав 900 доларів хабара за позитивне вирішення питання з відбору громадянина, як кандидата, на військову службу за контрактом у Збройні Сили України та розподілу його для проходження військової служби в наперед визначеній військовій частині.

При затриманні вказаний старший лейтенант вчинив опір. Намагаючись залишити на автомобілі Volvo місце злочину, умисно вчинив наїзд на працівника поліції, який був у форменому одязі.

Поліцейського, що постраждав в результаті наїзду, одразу ж з тупою травмою живота доставили в хірургічне відділення лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу.

За фактом спричинення тілесних ушкоджень поліцейському розпочато кримінальне провадження.

Тривають слідчі дії. За результатами їх проведення військовослужбовцю буде повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід та відсторонено від займаної посади.

Додамо

Викрито масштабну злочинну схему видачі дозволів на зброю, організовану посадовцями Нацполіції. Її учасники щомісяця оформлювали понад 200 незаконних дозволів за грошову винагороду.

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