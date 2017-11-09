Станцію "Хрещатик" закрили через дзвінок про замінування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Станцію київського метро "Палац спорту" відкрили для пасажирів, натомість "Хрещатик" закрили через ще один дзвінок про замінування. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної підземки.
"Зараз чекаємо інформацію про перевірку станції "Хрещатик", - сказала прес-секретар підземки Н.Макогон.
Вона додала, що спочатку надійшла інформація про замінування станції метро "Палац спорту", а через 15 хвилин - "Хрещатик".
При цьому у Twitter київської підземки повідомляється, що вибухонебезпечних предметів на "Палаці спорту" не виявлено, і станцію відкрили для пасажирів.
Натомість закрили станцію "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності".
Як повідомляв УНН, столичну станцію метро "Палац спорту" закрили через загрозу вибуху.