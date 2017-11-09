Станцію "Хрещатик" закрили через дзвінок про замінування

"Зараз чекаємо інформацію про перевірку станції "Хрещатик", - сказала прес-секретар підземки Н.Макогон.

Вона додала, що спочатку надійшла інформація про замінування станції метро "Палац спорту", а через 15 хвилин - "Хрещатик".

При цьому у Twitter київської підземки повідомляється, що вибухонебезпечних предметів на "Палаці спорту" не виявлено, і станцію відкрили для пасажирів.

Натомість закрили станцію "Хрещатик" та пересадку на "Майдан Незалежності".

Як повідомляв УНН, столичну станцію метро "Палац спорту" закрили через загрозу вибуху.