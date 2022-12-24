Стан енергосистеми у Києві дещо покращився - Yasno

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"Стан енергосистеми у Києві продовжує бути критичним, але ситуація дещо посунулася. Завдяки старанням енергетиків навантаження на мережу вдалося перерозподілити. Тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають орієнтовно в таких же умовах, як і решта міста.

Також всім нам сприяє і тепла погода. Та все одно попрошу бути акуратними із використанням техніки і не включати в розетку все одразу", - зазначив він.

Нагадаємо

У п'ятницю, 23 грудня, в КМВА повідомили, що опалення та водопостачання у Києві отримують усі райони в штатному режимі, а електропостачання - досі в режимі аварійних відключень.