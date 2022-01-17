Стало зле: у Києві біля метро “Вокзальна” знайшли мертвим чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Києві біля станції метро “Вокзальна” знайшли мертвим чоловіка. Про це УНН повідомили у поліції Києва.
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“Виявили мертвим чоловіка 1962 року народження. Йому стало зле, він впав і отримав ушкодження, несумісні із життям”, — повідомили УНН в поліції.
Причини смерті чоловіка буде встановлювати судово-медична експертиза.
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