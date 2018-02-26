Стало відомо, у яких регіонах українці отримують найвищі пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Найвищі пенсії отримують пенсіонери - мешканці Києва. Про це свідчать данні, наведені у звіті Пенсійного фонду України, передає УНН.
Так, зокрема, найвищий середній розмір пенсійної виплати на 1 січня 2018 року зафіксовано у Києві - 3 332,38 грн. На другому місці опинилась Донецька область із середнім розміром пенсії в 3 268,03 грн, на третьому - Луганська з 2 985,89 грн.
Слідом за ними йдуть: Дніпропетровська - 2 853,34 грн, Запорізька - 2 681,15 грн, Харківська - 2 530,21 грн, Київська області - 2 501,14 грн.
Нагадаємо, станом на 1 січня 2018 року пенсії вищі за 10 тисяч гривень отримували 1,01% пенсіонерів від загальної кількості.