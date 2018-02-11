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Стало відомо, скільки українців з'їздили до Росії минулого року

Київ • УНН

 • 16565 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. У 2017 році до Російської Федерації виїхало 4 млн 376 тисяч 423 українці. Про свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.

Так, зокрема, до Росії у 2017 році виїжджало 4 376 423 українців, із них з метою службової поїздки — 28 177 осіб, туристичної подорожі — 1 257 осіб та з приватною поїздкою — 4 346 989 осіб.

При цьому, з Росії до України приїхали 1 млн 464 тисяч 764 особи. Із них метою поїздки:

  • службова, ділова, дипломатична — 7 064 осіб;
  • туризм — 4 830 осіб;
  • приватна — 1 413 328 осіб;
  • навчання — 3 474 осіб;
  • працевлаштування — 2 152 осіб;
  • імміграція (постійне місце проживання) — 2 776;
  • культурний та спортивний обмін, релігійна, інша — 31 140.

Нагадаємо, за даними Державної служби зайнятості, кількість росіян, які працювали в Україні у 2017 році складає 1 608 осіб.

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