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Стало відомо, скільки українців постраждало від шахрайства в інтернеті за останній рік

Стало відомо, скільки українців постраждало від шахрайства в інтернеті за останній рік

Київ • УНН

 • 21430 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. За останній рік 34% українців стали жертвами шахрайства в інтернеті. Найчастіше українці страждають від отримання шахрайських повідомлень. Про це заявила під час презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан передає кореспондент УНН.

"34% українців загалом ставали жертвами шахрайства за останній рік. Найчастіше за все – це отримання шахрайських повідомлень", - зазначила вона.

Так, найбільше постраждали: 37,1% населення на непідконтрольних територіях, 46,1% людей із порушенням слуху та 49,5% молодь 10-17 років.

Додамо, дослідження охоплювало всю територію України, на окупованих територіях дослідження проводилося виключно у містах, не охоплювало села. Вік опитуваних від 18 до 70 років. Виокремлювалися також такі сегменти: люди з вадам слуху, молодь.

Нагадаємо, в Україні найбільше часу в інтернеті проводить молодь та люди з вадами слуху.

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