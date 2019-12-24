Стало відомо, скільки українців постраждало від шахрайства в інтернеті за останній рік
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. За останній рік 34% українців стали жертвами шахрайства в інтернеті. Найчастіше українці страждають від отримання шахрайських повідомлень. Про це заявила під час презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан передає кореспондент УНН.
"34% українців загалом ставали жертвами шахрайства за останній рік. Найчастіше за все – це отримання шахрайських повідомлень", - зазначила вона.
Так, найбільше постраждали: 37,1% населення на непідконтрольних територіях, 46,1% людей із порушенням слуху та 49,5% молодь 10-17 років.
Додамо, дослідження охоплювало всю територію України, на окупованих територіях дослідження проводилося виключно у містах, не охоплювало села. Вік опитуваних від 18 до 70 років. Виокремлювалися також такі сегменти: люди з вадам слуху, молодь.
Нагадаємо, в Україні найбільше часу в інтернеті проводить молодь та люди з вадами слуху.