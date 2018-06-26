Стало відомо, скільки медалей Україна здобула на Олімпіадах за часи незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. За часи незалежності Україна здобула 8 медалей в зимових Олімпійських іграх та понад 120 медалей на літніх Олімпійських іграх. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства молоді та спорту.
"Так за весь час участі українських спортсменів в зимових Олімпіадах, починаючи з 1994 р. - було здобуто лише 8 медалей, з них 3 золоті. Водночас на літніх Олімпійських іграх, починаючи з 1996 р. здобуто понад 120 нагород, з них 35 золотих", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в Міністерстві повідомили, що майже 700 тисяч осіб в Україні займається олімпійськими видами спорту.
"В Україні олімпійськими видами спорту займається 695 078 осіб, з яких лише 16 421 зимовими олімпійськими видами спорту (2%). Фінансування зимових видів спорту складає приблизно 12% від фінансування олімпійських видів спорту та окремо виділяються кошти на кінцевий етап підготовки до Олімпійських ігор. У складі національних збірних команд 158 спортсменів з зимових видів спорту, а це приблизно 7% від загальної кількості спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту", - зазначили в Мінмолодьспорту.
Нагадаємо, троє спортсменок представляли Україну на кваліфікаційному турнірі в Китаї і всі вони здобули медалі.