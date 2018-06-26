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Стало відомо, скільки медалей Україна здобула на Олімпіадах за часи незалежності

Стало відомо, скільки медалей Україна здобула на Олімпіадах за часи незалежності

Київ • УНН

 • 8845 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. За часи незалежності Україна здобула 8 медалей в зимових Олімпійських іграх та понад 120 медалей на літніх Олімпійських іграх. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства молоді та спорту.

"Так за весь час участі українських спортсменів в зимових Олімпіадах, починаючи з 1994 р. - було здобуто лише 8 медалей, з них 3 золоті. Водночас на літніх Олімпійських іграх, починаючи з 1996 р. здобуто понад 120 нагород, з них 35 золотих", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Міністерстві повідомили, що майже 700 тисяч осіб в Україні займається олімпійськими видами спорту.

"В Україні олімпійськими видами спорту займається 695 078 осіб, з яких лише 16 421 зимовими олімпійськими видами спорту (2%). Фінансування зимових видів спорту складає приблизно 12% від фінансування олімпійських видів спорту та окремо виділяються кошти на кінцевий етап підготовки до Олімпійських ігор. У складі національних збірних команд 158 спортсменів з зимових видів спорту, а це приблизно 7% від загальної кількості спортсменів національних збірних команд з олімпійських видів спорту", - зазначили в Мінмолодьспорту.

Нагадаємо, троє спортсменок представляли Україну на кваліфікаційному турнірі в Китаї і всі вони здобули медалі.

Українські Національні Новини

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