Стало відомо, коли НБУ винесе рішення щодо продажу "дочки" Сбербанка

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КИЇВ. 2 липня. УНН. 25 червня Нацбанк отримав від білоруського “Паритетбанку” пакет документів для купівлі української “дочки” російського Сбербанку. Наразі документи знаходяться на розгляді регулятора. НБУ має розглянути їх та винести відповідне рішення протягом трьох місяців, тобто до 25 вересня 2018 року. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.

“Національний банк України отримав 25 червня 2018 року від акціонерного товариства „Паритетбанк“ (Республіка Білорусь) пакет документів для погодження опосередкованого набуття істотної участі в ПАТ „Сбербанк“ у розмірі 100% його статутного капіталу. Наразі отримані НБУ документи знаходяться на розгляді. За результатами розгляду громадськість буде проінформовано додатково”, — зауважили в НБУ.

Регулятор уточнив, що відповідно до закону “Про банки та банківську діяльність” НБУ розглядає документи, подані для погодження набуття істотної участі, протягом трьох місяців з дня отримання повного пакета документів.

Під час розгляду пакета документів Нацбанк перевіряє відповідність ділової репутації інвестора, його фінансовий стан та джерела походження коштів вимогам, встановленим у законі “Про банки та банківську діяльність” та у Положенні про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів.

Нагадаємо, голова “Сбербанку” Герман Греф сподівається, що питання про купівлю білоруським “Паритетбанком” української “дочки” вирішиться позитивно.

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