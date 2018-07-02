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Стало известно, когда НБУ вынесет решение о продаже "дочки" Сбербанка

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КИЕВ. 2 июля. УНН. 25 июня Нацбанк получил от белорусского “Паритетбанка” пакет документов для покупки украинской “дочки” российского Сбербанка. Сейчас документы находятся на рассмотрении регулятора. НБУ должен рассмотреть их и вынести соответствующее решение в течение трех месяцев, то есть до 25 сентября 2018 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.

“Национальный банк Украины получил 25 июня 2018 года от акционерного общества „Паритетбанк“ (Республика Беларусь) пакет документов для согласования опосредованного приобретения существенного участия в ПАО „Сбербанк“ в размере 100% его уставного капитала. Сейчас полученные НБУ документы находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно”, — отметили в НБУ.

Регулятор уточнил, что согласно закону “О банках и банковской деятельности” НБУ рассматривает документы, представленные для согласования приобретения существенного участия в течение трех месяцев со дня получения полного пакета документов.

При рассмотрении пакета документов Нацбанк проверяет соответствие деловой репутации инвестора, его финансовое состояние и источники происхождения средств требованиям, установленным в законе “О банках и банковской деятельности” и в Положении о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений.

Напомним, глава “Сбербанка” Герман Греф надеется, что вопрос о покупке белорусским “Паритетбанком” украинской “дочки” решится положительно.

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