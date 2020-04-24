Стало відомо, хто претендує на посаду заступника міністра економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з’явилася декларація, подана Олексієм Єргієвим на посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт НАЗК.
Так, Олексій Єргієв подав декларацію на посаду в Кабінеті міністрів України, а саме на заступника міністра з питань розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Відповідно до даних декларації, він одружений, має особисту квартиру у Києві вартістю понад 1,8 млн грн, а також є співвласником ще однієї квартири у столиці. Володіє автомобілем Ford вартістю у 320 тис. грн. За основним місцем роботи Єргієв заробив понад 2,8 млн грн.
Нагадаємо, вівторок або середу, 28 або 29 квітня відповідно, Верховна Рада України може проголосувати за призначення на посаду віцепрем’єр-міністра Міхеіла Саакашвілі. Саакашвілі свого часу очолював Одеську ОДА і є третім президентом Грузії.