Стало відомо ім’я одного з підозрюваних у “справі Скрипаля”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Колишнього шпигуна ФСБ з кодовим ім’ям Гордон, який вважається російським найманим вбивцею, пов’язують з отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері. Про це повідомляє видання Sunday People, посилаючись на контртерористичну поліцію Британії, передає УНН.
Вважається, що 54-річний Гордон може використовувати псевдонім Міхаілс Савікіс, а також два інших псевдоніма.
Поліція побоюється, що він вже повернувся до Росії, і у них не буде можливості допитати його.
Екс-співробітник КДБ Борис Карпічков повідомив, що Гордон навчався бойовим мистецтвам і спеціалізувався на джиу-джитсу.
Він має юридичну освіту, яку отримав у Латвійському державному університеті в Ризі.
Гордон використовував прикриття успішного бізнесмена в галузі безпеки. Він був капітаном у КДБ, перш ніж вступити у ФСБ після закінчення холодної війни.
Детективи вважають, що за хімічною атакою стоїть команда з шести осіб.
Як повідомляв УНН напередодні, поліція Великої Британії вже визначила головних підозрюваних у справі про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.