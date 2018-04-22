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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Стало відомо ім’я одного з підозрюваних у “справі Скрипаля”

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Колишнього шпигуна ФСБ з кодовим ім’ям Гордон, який вважається російським найманим вбивцею, пов’язують з отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері. Про це повідомляє видання Sunday People, посилаючись на контртерористичну поліцію Британії, передає УНН.

Стало відомо ім’я одного з підозрюваних у “справі Скрипаля”

Вважається, що 54-річний Гордон може використовувати псевдонім Міхаілс Савікіс, а також два інших псевдоніма.

Поліція побоюється, що він вже повернувся до Росії, і у них не буде можливості допитати його.

Екс-співробітник КДБ Борис Карпічков повідомив, що Гордон навчався бойовим мистецтвам і спеціалізувався на джиу-джитсу.

Він має юридичну освіту, яку отримав у Латвійському державному університеті в Ризі.

Гордон використовував прикриття успішного бізнесмена в галузі безпеки. Він був капітаном у КДБ, перш ніж вступити у ФСБ після закінчення холодної війни.

Детективи вважають, що за хімічною атакою стоїть команда з шести осіб.

Як повідомляв УНН напередодні, поліція Великої Британії вже визначила головних підозрюваних у справі про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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