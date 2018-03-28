Стало відомо, де в Україні найдешевша курятина
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Минулого місяця курятина найдешевше обходилась жителям Харківської, Запорізької та Черкаської областей. Про це повідомляє Асоціація птахівників України, передає УНН.
У лютому кілограм тушки курячої в середньому коштував 53,7 грн. Найдешевше продукт можна було придбати у Харківській області - 50,1 грн за кг, Запорізькій та Черкаській області - 50,5 грн та 50,8 грн за кг відповідно.
Для жителей столиці та області кілограм тушки курячої коштував у середньому 53,07 грн та 53,9 грн відповідно.
Водночас найдорожча вартість продукту була зафіксована на Буковині та Одещині - 57,5 грн та 56,4 грн за кілограм тушки курячої.
Нагадаємо, у Вінницькій області функціонують соціальні торгові точки «МХП», де курятину можна придбати від виробника за собівартістю.