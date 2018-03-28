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Стало відомо, де в Україні найдешевша курятина

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Минулого місяця курятина найдешевше обходилась жителям Харківської, Запорізької та Черкаської областей. Про це повідомляє Асоціація птахівників України, передає УНН.

У лютому кілограм тушки курячої в середньому коштував 53,7 грн. Найдешевше продукт можна було придбати у Харківській області - 50,1 грн за кг, Запорізькій та Черкаській області - 50,5 грн та 50,8 грн за кг відповідно.

Для жителей столиці та області кілограм тушки курячої коштував у середньому 53,07 грн та 53,9 грн відповідно.

Водночас найдорожча вартість продукту була зафіксована на Буковині та Одещині - 57,5 грн та 56,4 грн за кілограм тушки курячої.

Нагадаємо, у Вінницькій області функціонують соціальні торгові точки «МХП», де курятину можна придбати від виробника за собівартістю.

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