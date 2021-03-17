Стало відомо, чому лікарняний не “врятував” керівника “Укрзалізниці” від звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Топменеджмент “Укрзалізниці” і зокрема керівник Володимир Жмак, звільнений сьогодні урядом, має трудовий контракт, який діє дещо в іншій юридичній площині. Про це в коментарі УНН розповів ексдиректор з розвитку бізнесу в “УЗ” Андрій Рязанцев.
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“Ми колись це питання розбирали, ще коли я працював в „Укрзалізниці“. Мова не про звичайне трудове законодавство, а про контракт, який діє в іншій площині. Лікарняний, в даному випадку, не є причиною неможливості розірвання його однією із сторін. Площина контрактів саме з топменеджментом державних компаній передбачає можливість розірвати його за рішенням Кабміну”, — пояснив він.
Доповнення
Сьогодні 17 березня Кабмін звільнив Володимира Жмака з посади керівника “Укрзалізниці”. Напередодні його неефективність затвердила Наглядова Рада “УЗ”.
15 березня Жмак мав бути на засіданні Наглядової Ради, а 18 березня — на засіданні Тимчасової слідчої комісії в парламенті, однак саме в день засідання Наглядової Ради він раптово заявив про отримання позитивного тесту на Covid-19, чим викликав сумніви навіть у залізничників.
11 березня у відставку подав член правління “УЗ” Іраклі Езугбая, відповідальний за напрямок вантажних перевезень. Його звинуватили у зумисному заниженні тарифів на вагони “УЗ”, що зумовило падіння доходів всієї держкомпанії. Загалом у минулому році “УЗ” недовиконала фінплан на 25 млрд грн ( чверть від очікуваних доходів, співставна з траншем МВФ).
Окрім менеджменту “УЗ”, за збитки держкомпанії вирогідно будуть питати і з НАБУ, які мали слідкувати за правлінням держкомпанії і не допускати схем, а натомість півроку “мовчали”. Деякі ЗМІ пояснюють це тим, що менеджмент “УЗ” і окремі представники НАБУ діяли спільно, і разом становили так зване “грузинське крило Саакашвілі”.
Дотично підтверджується це і чутками з популярних Telegram каналів, які вказують на те, що звільнення Жмака могло бути пов’язане з намаганням по-своєму розділити “Укрзалізницю” на чотири вертикалі, а самий прибутковий напрямок — вантажні перевезення — віддати людям Саакашвілі.