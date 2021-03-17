Наглядова Рада підтримала звільнення Жмака з "Укрзалізниці"

Цитата

“Фіаско команда Жмака зазнала фактично протягом півроку. Кілька хаотичних спроб видати бажане за дійсне, візуалізація продовження реформування при реальному стрімкому піку вниз. Особисто для мене все стало зрозумілим після знайомства з проектом фінплану на 2021.

За деякими чутками в.о може стати знову Іван Юрік. З моєї точки зору таке рішення було б те саме, що заміна чохлів на кріслі пілота в падаючому літаку. Марна витрата часу перед загибеллю. Краще вже просто помолитися”, — написав він.

Доповнення

Засідання Кабміну, де мають звільнити Жмака розпочнеться о 13.00 сьогодні 17 березня. Втім, за даними УНН, досі незрозуміла позиція прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який в орбіті бізнесмена Ріната Ахметова, а останній при правлінні Жмака був “у теплій ванні” на “Укрзалізниці”, зокрема отримав півпарку вагонів державної компанії у користування на три роки.