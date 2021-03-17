Наблюдательный совет поддержала освобождение Жмака с "Укрзализныци"

Цитата

“Фиаско команда Жмака претерпела практически в течение полугода. Несколько хаотических попыток выдать желаемое за действительное, визуализация продолжения реформирования при реальном стремительном пике вниз. Лично для меня все стало понятным после знакомства с проектом финплана на 2021.

По некоторым слухам и.о. может стать снова Иван Юрик. С моей точки зрения такое решение было бы то же, что замена чехлов на кресле пилота в падающем самолете. Бесполезная трата времени перед гибелью. Лучше уж просто помолиться”, — написал он.

Дополнение

Заседание Кабмина, где должны уволить Жмака начнется в 13.00 сегодня 17 марта. Впрочем, по данным УНН, до сих пор непонятна позиция премьер-министра Дениса Шмыгаля, который в орбите бизнесмена Рината Ахметова, а последний при правлении Жмака был “в теплой ванной” на “Укрзализныце”, в частности получил пол-парка вагонов государственной компании в пользование на три года.