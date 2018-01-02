Стали відомі суперника "Шахтаря" на "Dubai Cup"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Донецький "Шахтар" проведе три матчі на другому зимовому зборі в ОАЕ на якому "гірники" братимуть участь у турнірі "Dubai International Cup 2018", повідомляє УНН з посиланням на пресу-службу "помаранчево-чорних".
30 січня підопічні Паулу Фонсеки зустрінуться з датським "Копенгагеном". Минулого сезону столичний клуб у дванадцяте став чемпіоном Данії, а зараз прямує шостим із 18-очковим відставанням від "Мідтьюлланда", що лідирує.
2 лютого на "оранжево-чорних" чекає протистояння зі "Славією", у складі якої грає Едуард Соболь. Пражці виступали в Лізі Європи, посідають друге місце в Першій лізі Чехії та в грудні змінили головного тренера: замість Ярослава Шилгави посаду обійняв Індржих Трпішовськи.
А 7 лютого суперником "Шахтаря" буде "АІК". Сезон у Швеції завершився в листопаді: клуб із Сольни, що нині є районом Стокгольма, другий рік поспіль виявляється віце-чемпіоном (слідом за переможцем ліги "Мальме").
Нагадаємо, що перший збір донеччани проведуть у Туреччині з 15 до 24 січня, а 27 січня стартує етап у Дубаї.