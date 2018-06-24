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Стали відомі подробиці нападу на табір ромів у Львові

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Роми, на табір яких напали напередодні у Львові, наразі під захистом правоохоронців і проходять у якості свідків. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook, передає УНН.

"Працюємо з поліцією в справі нападу на табір ромів поблизу Львова. Всі вони зараз під захистом правоохоронців і проходять у якості свідків. Розслідування проводить Пустомитівський райвідділ", – йдеться в повідомленні.

Що стосується постраждалих, то один поранений перебуває у 8-й лікарні у середньому стані тяжкості. А жінці та дитині зашили рани та відпустили.

Також постраждалим від нападу на кілька днів нададуть притулок.

"Керівництво поліції розповіло деталі нападу. Більшість нападників 17-18 років якими керував старший (вже затриманий). Загиблого кололи ножами групою і з однозначною метою вбивства. Маму порізали за те, що пробувала захистити 10-річну дитину", – зазначив Садовий.

Нагадаємо, у Львові напали на табір ромів. Львівські поліцейські затримали семеро зловмисників, причетних до нападу. 

Внаслідок нападу на табір ромів четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. 

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