Стали известны подробности нападения на лагерь ромов во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Ромы, на лагерь которых напали накануне во Львове, сейчас под защитой правоохранителей и проходят в качестве свидетелей. Об этом сообщил городской глава Львова Андрей Садовый в Facebook, передает УНН.
"Работаем с полицией в деле нападения на лагерь цыган вблизи Львова. Все они сейчас под защитой правоохранителей и проходят в качестве свидетелей. Расследование проводит Пустомытовский райотдел", - говорится в сообщении.
Что касается пострадавших, то один раненый находится в 8-й больнице в среднем состоянии тяжести. А женщине и ребенку зашили раны и отпустили.
Также пострадавшим от нападения на несколько дней предоставят убежище.
"Руководство полиции рассказал детали нападения. Большинство нападавших 17-18 лет которыми руководил старший (уже задержан). Погибшего кололи ножами группой и с однозначной целью убийства. Маму порезали за то, что пыталась защитить 10-летнего ребенка", - отметил Садовый.
Напомним, во Львове напали на лагерь цыган. Львовские полицейские задержали семь злоумышленников, причастных к нападению. Вследствие нападения на лагерь цыган четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб.