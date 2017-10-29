Стали відомі обставини захоплення території військового аеродрому в Одесі

Комерційна структура отримала дозвіл на розміщення на території у 20 соток будівельної техніки, необхідної для зведення ще однієї секції розташованого поряд торгівельного центру. Фірма отримала відповідний дозвіл строком на рік після чого мала прибрати техніку та облаштувати територію. Як пояснили УНН, отримання дозволу стало можливим адже у військових немає державного акту на ці землі.

Сьогодні представники комерційної структури прибули на місце і відтіснивши трьох військових, які несли варту і були озброєні, розмістили паркан, відділивши землі від території аеродрому. Загалом представники фірми заглибилися на 12 метрів території аеродрому, але ці території є лісопосадкою якою військові не користуються.

Нагадаємо, у зв'язку з інцидентом військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил вартової служби.